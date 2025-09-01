Que horas começa o julgamento de Bolsonaro nesta terça (2) e onde assistir?

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete de seus aliados mais próximos tem início nesta terça-feira, 2. Os oito integram o "núcleo crucial" e respondem por cinco crimes em ação penal por tentativa de golpe de Estado, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

A Primeira Turma da Corte, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, relator do caso; Cristiano Zanin, presidente da Turma; Flávio Dino; Luiz Fux e Cármen Lúcia, vai conduzir as oito sessões que foram marcadas para o julgamento. Nesta terça, serão duas: a primeira ocorre das 9h às 12h e a segunda, das 14h às 19h.

As sessões podem ser acompanhadas ao vivo nos canais do YouTube da TV Justiça e do STF e terão retransmissão pelo Estadão. A previsão é que as duas primeiras sessões, assim como a sessão da manhã de quarta-feira, 3, sejam destinadas à apresentação das manifestações da acusação e da defesa dos réus.