Quem é a estudante de veterinária acusada de gerenciar dinheiro do PCC

Uma estudante de Medicina Veterinária de 25 anos que morava em Curitiba foi presa no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 29, acusada de gerenciar receitas da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela estava foragida desde março, quando, segundo a polícia, conseguiu escapar de uma operação policial realizada em várias cidades do Paraná que prendeu oito comparsas dela acusados de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas.

Beatriz Leão Montibeller Borges foi encontrada em um apartamento de luxo em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, durante operação conjunta das polícias civis do Paraná e do Rio de Janeiro. A reportagem não localizou a defesa de Beatriz.

Segundo o delegado Thiago Andrade, que liderou as investigações realizadas pela Polícia Civil paranaense, a mulher mantém um romance com um chefe do PCC no Paraná, e por meio dele começou a se envolver com os crimes. Ela administrava as despesas do núcleo ao qual o namorado pertencia e, com dinheiro da facção, mantinha uma vida de alto padrão, com roupas de grife, joias e viagens pelo mundo.