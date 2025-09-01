Visto americano fica mais caro e burocrático a partir desta semana

Antes de mais nada, determine o tipo de visto que você precisa. O mais comum é o B-1/B-2, para turistas, mas existem outros que podem ser conferidos no próprio site da embaixada. A maioria dos vistos de não-imigrantes exigem o preenchimento do formulário DS-160, que tem perguntas e respostas em inglês. É importante responder cada detalhe com calma, pois qualquer erro (até mesmo de digitação) poderá resultar em reagendamento de entrevista.

Depois é preciso pagar a taxa e agendar tanto a coleta de digitais e fotos no Centro de Solicitação de Visto quanto a entrevista no consulado. As respostas dadas durante o agendamento determinarão se o solicitante é elegível para a isenção de entrevista ou não.

Como é a entrevista?

A entrevista é feita em português e tem, normalmente, cinco minutos de duração. Nela, o cônsul irá fazer perguntas a fim de checar as informações contidas no formulário DS-160 e entender melhor as motivações e perfil do viajante. Nesse momento é bom fazer um alerta: se no documento oficial, você declarou que fala inglês fluentemente, pode ser que o cônsul queira conferir. Certifique-se de ser fiel com a verdade.

A maioria dos vídeos e textos que ajudam imigrantes a solicitar vistos aconselham que as respostas sejam objetivas e que o solicitante leve as páginas de confirmação de envio do formulário DS-160, do agendamento da entrevista, passaporte válido e outros documentos que podem ser requisitados, como comprovante de renda, certidão de casamento e comprovante de trabalho.

Quanto custa tirar o visto americano?