Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,9%, afirma Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro. O volume total caiu de 37,2% (723,23 hectômetros cúbicos) para 36,9% (718,43 hm3), refletindo uma redução de 0,3 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 1º de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 8,9% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 34,6% para 34,4%, com uma diminuição em hm3 de 339,85 para 337,61. O Alto Tietê reduziu de 29,5% para 29,3%, com a capacidade passando de 165,17 hm3 para 164,11 hm3.