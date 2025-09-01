Zé Trovão é condenado a idenizar em R$ 50 mil ex-companheira por danos morais

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) foi condenado pela Justiça de Santa Catarina a indenizar sua ex-companheira em R$ 50 mil por danos morais. A decisão foi proferida na última quarta-feira, 27. O parlamentar é acusado de agressão física e verbal. Ainda cabe recurso e a defesa do congressista afirma que ele deve recorrer.

De acordo com o processo, o deputado teria dado um tapa na cara de sua ex-companheira e admitido a agressão em uma entrevista sob o pretexto de estar reagindo a um ataque. Zé Trovão também teria difamado sua ex-companheira, afirmando que ela era dependente de álcool, em uma tentativa de removê-la da presidência do PL Mulher em Joinville, Santa Catarina.

A juíza responsável pelo caso escreveu que a defesa do réu argumenta "perseguição política" para evitar responsabilização, mas que a condenação "não tem qualquer cunho político ou de perseguição contra o réu".