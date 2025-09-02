700 celulares roubados em SP vão receber alertas da Polícia; veja como funcionará

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 2, que começou a notificar cerca de 700 pessoas que estão em posse de um celular com restrição criminal. São aparelhos que foram roubados ou furtados, mas que voltaram a ser ativados por terceiros.

São duas etapas na fase iniciada hoje. A primeira consiste no encaminhamento de 700 intimações para os celulares com queixa criminal que foram reativados. Depois, os cidadãos notificados terão três dias úteis para comparecer ao endereço indicado na intimação para fazer a devolução voluntariamente.

Quem não atender à intimação no prazo se tornará alvo da segunda fase da operação. Os dados serão enviados às equipes da Polícia Civil, que realizarão diligências para a busca e apreensão do aparelho. A pessoa em posse do celular será conduzida à delegacia e poderá responder criminalmente por receptação, de acordo com as circunstâncias apuradas em cada caso.