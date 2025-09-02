Bolsonaro diz estar acompanhando julgamento em casa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está acompanhando o julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 2. Em prisão domiciliar, Bolsonaro está em casa, em Brasília, acompanhado dos filhos Carlos e Jair Renan, vereadores pelo PL do Rio e Balneário Camboriú (SC), respectivamente.

Bolsonaro apareceu em frente à residência no fim da manhã, quando o procurador-geral da República, Paulo Gonet, já finalizava a acusação na primeira sessão do julgamento da ação penal sobre a trama golpista.

"Estou acompanhando", disse o ex-presidente ao Estadão. Bolsonaro se recusou a fazer outros comentários. Jair Renan saiu na calçada, em frente à casa, mas não conversou com a reportagem.