Colheita do milho 2ª safra 2024/25 atinge 97% da área no País, diz Conab

Brasília, 2 - A colheita de milho de inverno no País, referente à safra 2024/25, atingia, até o último sábado (30), 97% da área semeada, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em boletim semanal. O avanço na semana foi de 2,2 pontos porcentuais. Em comparação com igual período da safra passada, quando 100% da área havia sido ceifada, há atraso de 3 pontos porcentuais. Já em relação à média dos últimos cinco anos, de 93,2%, os trabalhos estão 3,8 pontos porcentuais adiantados.O principal produtor do cereal de segunda safra, Mato Grosso, já concluiu os trabalhos. O Paraná alcançou 95% da área colhida; Mato Grosso do Sul, 91%; Goiás, 98% entre os principais produtores do grão. Piauí, Tocantins e Maranhão já encerraram a colheita.A colheita de algodão da safra 2024/25, por sua vez, atingia até sábado 72,8% da área, avanço semanal de 12,5 pontos porcentuais. Em comparação com igual período da safra passada, quando 87,6% da safra havia sido retirada, há atraso de 14,8 pontos porcentuais. Em relação à média dos últimos cinco anos, de 86,5%, também há atraso, no caso, de 13,7 pontos porcentuais.Mato Grosso, o principal produtor da fibra, colheu 70,1% da área. Apenas Mato Grosso do Sul e Piauí já encerram a colheita. Goiás, outro grande produtor, ceifou 92% da área. Minas Gerais, 89%, e Bahia, 73%.Por fim, a colheita de trigo 2024/25 atingia, até o último sábado, 9,1% da área, avanço de 1,4 ponto porcentual em comparação com a semana anterior. Em relação a igual período da safra passada, que apontava colheita de 11,6%, os trabalhos estão 2,5 pontos porcentuais atrasados. Já em relação à média dos últimos cinco anos, de 10,3%, também há atraso, de 1,2 ponto porcentual.Entre os Estados que iniciaram a colheita do cereal, Goiás, com 87% da área colhida, lidera dos trabalhos, seguido por Minas Gerais, com 80%, e Mato Grosso do Sul, com 52%. Paraná e Rio Grande do Sul, os dois maiores produtores de trigo do País que tem o ciclo mais tardio, tem os trabalhos de campo mais lentos. Das lavouras paranaenses, 2% já foram colhidas, enquanto as áreas gaúchas permanecem totalmente plantadas.