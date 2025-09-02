Como assistir ao julgamento de Bolsonaro e outros réus do núcleo central do golpe?

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete de seus aliados próximos terá início nesta terça-feira, 2. Os oito serão julgados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na ação penal por tentativa de golpe de Estado.

As sessões do julgamento estão marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro e serão transmitidas ao vivo nos canais do YouTube da TV Justiça e do STF, com retransmissão pelo Estadão. O jornal também terá uma cobertura completa, com reportagens e análises sobre o caso.

Nos dois primeiros dias, nesta semana, estão previstas as manifestações da acusação e da defesa dos réus. Na terça-feira e na quarta-feira da próxima semana, os ministros da Primeira Turma se manifestam sobre o caso. Já na sexta-feira, a expectativa é que as sentenças sejam definidas.