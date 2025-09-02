Cratera na Marginal Tietê: Sabesp divulga novo prazo para o fim das obras

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) divulgou um novo prazo para a conclusão das obras da cratera localizada na Marginal do Tietê. A previsão é concluir a recomposição completa do interceptor até o fim de março de 2026.

A empresa afirma que concluiu a estabilização do solo no local e agora trabalha na limpeza e recuperação de parte do interceptor, uma das principais estruturas do sistema de esgoto da capital e Grande São Paulo.

Conforme a Sabesp, as equipes da companhia acessaram o interceptor de esgoto, uma tubulação de 2,50 metros de diâmetro, a 18 metros de profundidade. "Confirmaram que a estrutura está preservada. O trabalho atual é a retirada manual e mecanizada de grande quantidade de entulho, areia e escombros que obstruíam o trecho. A previsão é concluir a recomposição completa do interceptor até o final de março de 2026", disse.