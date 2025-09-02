Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

O advogado Demóstenes Torres, da defesa de almirante Almir Garnier, elogiou o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, e disse que o tem como "ídolo".

Demóstenes, que já foi senador de 2003 a 2012 e foi cassado por quebra de decoro parlamentar por suposta ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, citou uma publicação sua com elogios a Zanin.

Disse que o ministro, enquanto advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, conseguiu o "maior sucesso na República" e "elaborou teses, insistiu, debateu e ao fim obteve êxito". Segundo ele, Zanin "acreditou ininterruptamente no personagem e na causa".