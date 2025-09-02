Filhos de Bolsonaro participaram de vigília horas antes de julgamento do pai no STF

Na noite anterior à primeira sessão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocorre hoje, dois de seus filhos se juntaram a uma vigília montada por apoiadores em frente ao condomínio de Bolsonaro, em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.

Carlos, vereador no Rio de Janeiro, e Jair Renan Bolsonaro, vereador em Balneário Camboriú (SC), oraram junto aos manifestantes e fizeram discursos de apoio ao pai. Jair Renan viajou da cidade catarinense para isso.

"Cheguei hoje a Brasília para estar ao lado do meu pai em mais uma etapa desta ilegal e implacável perseguição política. Dar-lhe um abraço a cada dia acordado neste momento é o mínimo que um filho que ama o pai poderia fazer" declarou.