Imea prevê safra de 51,72 milhões de t de milho em MT em 2025/26

São Paulo, 2 - O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) divulgou a primeira projeção para a safra 2025/26 de milho em Mato Grosso, estimando produção de 51,72 milhões de toneladas, recuo de 6,70% em relação ao recorde da safra anterior, mas 9,22% acima do volume de 2023/24. A área cultivada foi calculada em 7,39 milhões de hectares, crescimento de 1,83% sobre o ciclo passado, com destaque para a região Nordeste, onde a expansão projetada é de 4,31%. A produtividade inicial foi estimada em 116,61 sacas por hectare.Para a safra 2024/25, já concluída, o instituto consolidou a produção em 55,43 milhões de toneladas, a maior da série histórica. Com estoques iniciais de 110 mil toneladas, a oferta totalizou 55,54 milhões de toneladas, alta de 14,03% em relação ao ciclo anterior.A demanda do Estado foi projetada em 54 milhões de toneladas em 2024/25, avanço de 11,10%. O aumento reflete as exportações, estimadas em 28,08 milhões de toneladas (+16,04%), além do maior consumo dentro do Estado (+6,72%) e do crescimento do consumo interestadual (+5,14%). Os estoques finais foram definidos em 1,55 milhão de toneladas.No mercado físico, o milho disponível em Mato Grosso fechou a semana a R$ 43,29 por saca, alta de 0,60%. A comercialização da safra 2024/25 do cereal em Mato Grosso alcançou 62% até agosto, enquanto para a safra 2025/26 o porcentual vendido foi de 11,39%.