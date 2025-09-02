Inmet emite alerta laranja de perigo para ventos costeiros no litoral do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para a incidência de ventos costeiros entre o litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul até a noite desta terça-feira, 2. Também foi divulgado um alerta amarelo para perigo potencial em áreas do litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e parte de Santa Catarina. O alerta também é válido ao longo desta terça-feira, podendo ser prorrogado.

"Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla", estima o instituto.

