Lindbergh: cresce um movimento de pautar anistia após julgamento

O líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou nesta terça-feira, 2, que cresceu entre os líderes partidários uma tendência para que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), inclua na pauta do plenário o projeto que concede anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

As declarações ocorreram após o petista ter saído de uma reunião entre líderes na residência oficial de Motta, em Brasília. Segundo o deputado, a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Brasília influenciou um "movimento" dos líderes na defesa da inclusão da anistia na pauta, após a conclusão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), em 12 de setembro.

"É um grave erro qualquer discussão para pautar a anistia. Existe essa discussão, cresceu um movimento com a presença aqui do governador de São Paulo, Tarcísio, de colocar em discussão essa questão da anistia para depois do julgamento", declarou. "O Poder Legislativo embarcar em uma pauta como essa é um grave equívoco", continuou.