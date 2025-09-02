Lula cancela agendas com ministros para ir a velório do jornalista Mino Carta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou agendas com ministros previstas para esta terça-feira, 2, para comparecer ao velório do jornalista Mino Carta, em São Paulo. Editor do caderno de esportes do Estadão e fundador da revista Carta Capital, Carta faleceu aos 91 anos nesta manhã.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), Lula partirá para São Paulo com chegada prevista ao Aeroporto de Congonhas para as 14h30. A presença dele no velório, no Cemitério São Paulo, será às 15h15. Já o retorno para a capital federal deve ser às 18h15.

Por causa do falecimento de Mino Carta, Lula cancelou uma reunião com o ministro da Secom, Sidônio Palmeira, que deveria ocorrer às 9h, e um encontro com os ministros Camilo Santana (Educação), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e André Fufuca (Esportes), onde seria discutida a criação da Universidade dos Esportes.