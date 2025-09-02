Morre Mino Carta, expoente do jornalismo brasileiro

Morreu aos 91 anos nesta terça-feira, 2, o jornalista ítalo-brasileiro Demetrio Carta, mais conhecido como Mino Carta, referência na imprensa brasileira. A informação é da revista CartaCapital, veículo fundado por Carta em 1994. Mino Carta também foi fundador do Jornal da Tarde, do Grupo Estado.

Carta foi diretor das revistas Quatro Rodas, Veja e IstoÉ. Nasceu em Gênova, na Itália, em 6 de setembro de 1933. Seu avô, Luigi Becherucci, foi diretor de um jornal genovês e perdeu o cargo com a ascensão do regime fascista.

A família de Carta chegou a São Paulo em agosto de 1946. Cursou Direito na Universidade de São Paulo, mas não concluiu a graduação. Retornou à Itália em 1956, onde passou a trabalhar no jornal Gazetta del Popolo, de Turim. Voltou ao País na década seguinte.