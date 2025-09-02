'Não sei o que aconteceu', diz brasileiro após morte de amigo em piscina na Grécia

Ao lamentar a perda do melhor amigo, ele disse que não se lembra de nada que aconteceu a não ser o fato de terem consumido substâncias ilícitas, mas não disse quais.

"Não sei de fato o que aconteceu", disse. "Aquele dia, a gente tinha chegado em Mykonos, já era uma hora da tarde. A festa começava às 6 horas da tarde. A gente pensou: 'Vamos ficar aqui no hotel, aproveitar um pouco e depois, à noite, a gente vai para a festa'. A gente ficou. Realmente, fizemos coisas ilícitas. Utilizamos coisas ilícitas. Mas tem muita coisa fake news. Isso com o tempo, vocês vão ver, não sou eu quem vou dizer", afirmou ele.

Segundo ele, a última lembrança que tem é que estava deitado na cama e simplesmente apagou. "(Pouco antes), estávamos fazendo uma vídeo chamada com minha irmã. Ele ligando para um amigo, namorado dele. E quando acordo, já estou no hospital. Os médicos vieram falar comigo para perguntar se eu sabia onde eu estava. Eu falei que estava em Mykonos. Eles responderam que não, que eu tinha acordado de um coma e que estava em um hospital em Atenas. Aí, minha cabeça já começou a entrar em desespero", declarou o criador de conteúdo digital.

Os médicos explicaram para ele que os dois, ele e o amigo, tinham sido encontrados na piscina do hotel.

"Até então, eu não sabia da morte do Yago. Na UTI, eu perguntava para todo mundo onde estava o Yago. Minha preocupação era se ele sabia que eu estava em Atenas (capital da Grécia). Falavam que não tinham informações dele. Disseram que ele estava também no hospital, mas não tinha acordado. Até que depois me deram a notícia que ele não tinha resistido", relatou.

Ele ainda não teve acesso aos seus pertences, que estão no hotel, em razão do andamento da investigação.