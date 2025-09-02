STF retoma julgamento sobre trama golpista com sustentações orais de defesas

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal retomou às 14h16 desta terça-feira, 2, o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus ex-auxiliares. A expectativa é a de que a sessão seja tomada pelas manifestações das defesas dos réus.

O primeiro pronunciamento será feito pelo advogado Cezar Bittencourt, que representa o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Cid é delator e por isso sua defesa se manifesta antes dos demais réus da ação. Cada defesa terá uma hora para apresentar seus argumentos.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) alega que Cid foi peça-chave na tentativa de golpe e que sua posição estratégica como "homem mais próximo do presidente da República" foi fundamental para viabilizar, na prática, os objetivos da organização criminosa.