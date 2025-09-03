Advogado de Braga Netto presta solidariedade ao STF 'pelos ataques que a Corte vêm sofrendo'

Lima lembrou do mensalão e disse que havia uma cobertura "frenética", mas "em momento algum essa Corte sofreu os ataques recentes". "Acho inadmissível, como advogado, não tenho como ficar quieto", afirmou.

Dirigindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso e principal alvo de ataques de bolsonaristas, afirmou: "O fato de divergir de decisões de vossa excelência não quer dizer, em momento algum, que eu acolho os ataques que foram feitos à vossa excelência. Vossa excelência tem passado, presente e futuro".

O advogado disse que seu cliente "é inocente". "Quem diz isso? Não é este advogado, são os autos, as provas produzidas, as testemunhas e os inúmeros documentos juntados nesse processo", declarou.

Afirmou, ainda, que o general tem "40 anos de serviços prestados, sem qualquer mácula" e que sua condenação, nos termos propostos pela Procuradoria-Geral da República, pode significar que ele ficará preso pelo resto de sua vida.

"Nesta data, no momento em que estou aqui, emoção aumenta porque estou defendendo um homem de 40 anos de serviços prestados, sem qualquer mácula em sua carreira, e se a denúncia for aceita da forma como foi proposta pelo Ministério Público, este homem, que tem 69 anos, passará o resto da sua vida no cárcere", declarou.