Anvisa proíbe anéis para medir glicose; produtos não têm eficácia comprovada

Uma medida publicada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária ) ontem proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso de anéis que prometem, sem nenhuma base científica, medir os níveis de glicose, de oxigênio e de atividade cardíaca sem a necessidade de picadas de agulha para retirar o sangue.

De acordo com o endocrinologista Marcio Krakauer, coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Inovação da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes), não é preciso usar agulha para medir a oxigenação e o batimento cardíaco. Mas, para a medição de glicose, o equipamento é necessário, já que a análise depende do sangue ou do interstício (um líquido que fica abaixo da pele).

A Anvisa destaca que os produtos não têm nenhuma eficácia comprovada nem registro sanitário. De acordo com a agência, produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança ou eficácia e podem representar sérios riscos à saúde. Por isso, não devem ser utilizados.