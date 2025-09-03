Comissão do Senado aprova projeto que obriga sites a bloquear pornografia infantil

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 3, um projeto de lei que obriga sites e aplicativos a remover conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes de suas plataformas. O texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O projeto de lei, de autoria do senador Marcos do Val (Podemos-ES), também prevê a proibição de imagens falsas ou manipuladas digitalmente, inclusive por inteligência artificial (IA), com conotação sexual.

Na última quarta-feira, 27, o Congresso Nacional havia aprovado um projeto semelhante que cria o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, e segue para sanção do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT).