Conab fará leilões para escoamento de até 50 mil t de feijão

Brasília, 3 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai realizar leilões para o escoamento de até 50 mil toneladas de feijão da safra 2024/25. O investimento na operação será de R$ 21,7 milhões, conforme autorizado pelo governo em portaria interministerial de 25 de agosto. Os leilões para equalização de preços do feijão serão realizados na próxima semana, informou a companhia. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira pelo presidente da empresa pública, Edegar Pretto, durante participação na Expointer, feira agropecuária realizada em Esteio, no Rio Grande do Sul.A medida valerá para feijão cores e feijão preto cultivado e produzido nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A subvenção será concedida pelo governo por meio de pagamento do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural e/ou sua Cooperativa (Pepro) e do Prêmio para Escoamento de Produto (PEP), que serão ofertados em leilões realizados pela Conab. Produtores rurais e cooperativas de produtores rurais poderão participar dos certames do Pepro e usinas de beneficiamento e comerciantes poderão participar dos leilões de Pep. O feijão deverá ser comercializado pelo setor privado, dispõe a portaria.Segundo a empresa pública, serão ofertadas 25 mil toneladas para Pepro e outras 25 mil toneladas para Pep. O leilão pretende garantir o pagamento do preço mínimo ao produtor por meio da subvenção econômica, além de apoiar o escoamento da safra para fora dos Estados de origem da produção, de acordo com a estatal. "Queremos arrematar até 50 mil toneladas de feijão para enxugar este mercado e garantir que nosso produtor receba o mínimo pelo custo de sua produção. Assim, ele segue motivado a continuar plantando feijão e os preços ficam equilibrados nas prateleiras de supermercado", disse Pretto durante o ato de lançamento.Os primeiros leilões de Pep e Pepro serão realizados em 10 e 11 de setembro. O certame de 10 de setembro será voltado à agricultura familiar, com a oferta de 7,5 mil toneladas de feijão preto via Pepro para agricultores e cooperativas da agricultura familiar da região Sul. Para receber o prêmio, o produtor ou cooperativa deverá comprovar a produção e a venda/escoamento do feijão preto para indústria de beneficiamento ou comerciante de uma localidade diferente de onde ocorre o plantio do produto, informou a Conab. Outras 7,5 mil toneladas de feijão serão ofertadas também no dia 10 por meio de Pep para indústrias de beneficiamento e comerciantes do produto da região Sul. Neste leilão de Prêmio para Escoamento de Produto, o participante deverá comprovar a compra do feijão preto in natura obrigatoriamente de agricultores familiares diretamente ou por meio de suas cooperativas, pelo preço mínimo e o posterior escoamento do produto.Já os leilões de Pepro e Pep de 11 de setembro serão de ampla concorrência. O limite por produtor para a subvenção é de 8,4 toneladas do grão. Os deverão estar inscritos na Bolsa de Mercadorias pela qual pretendem atuar e em situação regular perante o Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) da Conab, entre outras exigências previstas nos editais. Os leilões têm por objetivo garantir o pagamento dos preços mínimos aos produtores de feijão, já que os preços praticados no mercado estão abaixo do patamar previsto pela Conab para a safra e que cobre os custos de produção. O preço mínimo de garantia do governo vigente para a safra 2024/2025 é de R$ 181,23 por saca de 60 kg para o feijão cores e de R$ 152,91 por saca de 60 kg para o feijão-preto, conforme estabelecido na portaria.