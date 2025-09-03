Ex-ministro da Defesa atuou para demover Bolsonaro de iniciativas golpistas, afirma advogado

O advogado Andrew Farias, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, disse que seu cliente "atuou ativamente" para demover o ex-presidente Jair Bolsonaro de qualquer iniciativa golpista.

Farias disse que o general "honrou a memória do nosso pacificador Duque de Caxias quando assessorou o (então) presidente da República de que nada podia ser feito diante do resultado das eleições, é o que diz o delator, quando ele se posicionou totalmente contrário a qualquer medida de exceção, quando ele atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido".

O advogado disse que o seu cliente temia que "alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse (com o Estado democrático)". Por isso, segundo Farias, Paulo Sérgio buscou "unidade (dentro das Forças Armadas) contra qualquer medida de exceção" e "buscou que todos falassem a mesma língua para dissuadir o presidente".