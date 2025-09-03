Houve afastamento entre Bolsonaro e Heleno no final do governo, diz defesa do ex-GSI

O advogado Matheus Mayer Milanez, que representa a defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, disse que seu cliente teve um "afastamento" de Jair Bolsonaro no fim da gestão do ex-presidente.

Em sua sustentação oral no segundo dia de julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, Milanez afirmou que Heleno "era contra essa política tradicional" e que o afastamento se iniciou com a aproximação de Bolsonaro do Centrão.

"O general Heleno era contra essa política tradicional, ele era a favor não de políticos de carreira, mas de pessoas que se destacassem pelo interesse na defesa nacional. Por conta desse posicionamento dele, muito claro desde o início do mandato, quando o presidente Bolsonaro se aproxima dos partidos do Centrão, inicia-se um afastamento da cúpula do poder. Não existia um afastamento 100%, até porque se houvesse, ele desembarcaria do governo. Mas publicamente ele sempre foi apoiador", argumentou Milanez.