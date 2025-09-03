La Niña e El Niño: quais as diferenças entre os fenômenos climáticos?

Os fenômenos climáticos La Niña e El Niño são caracterizados pela interação entre o oceano e a atmosfera. Eles costumam alterar o regime de chuvas e o padrão de temperaturas em várias regiões do mundo. De acordo com a previsão, há chance de ocorrer a passagem de uma La Niña fraca e de curta duração, com efeitos que podem surgir entre o fim da primavera e o verão, explica Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo. A estação das flores tem início em 22 de setembro no Brasil, mesmo dia em que termina o inverno.

"Enquanto no El Niño, as águas do Pacífico Equatorial se aquecem, na La Niña, elas se resfriam e as mudanças não param por aí. Em épocas de El Niño, os ventos alísios enfraquecem. Já em épocas de La Niña, esses ventos se fortalecem. Com isso, há mudança do padrão global atmosférico", afirma Nadja Marinho, meteorologista da Tempo OK.

Durante a formação do El Niño, por exemplo, o comportamento dos ventos alísios tem papel fundamental. "Os alísios são ventos constantes vindos dos Hemisférios Sul e Norte, que se encontram na região da Linha do Equador e seguem do leste para o oeste do planeta Terra", acrescenta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).