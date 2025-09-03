Menino tem a perna quebrada durante briga em creche de SP; MP investiga

Caso seja constatada qualquer omissão ou responsabilidade, todas as medidas cabíveis serão tomadas, de acordo com a prefeitura.

Segundo o MPSP, a criança foi atendida na UPA 24h de Peruíbe no mesmo dia do ocorrido e, posteriormente, encaminhada para acompanhamento especializado.

"Documentos médicos anexados à investigação confirmam que o menino sofreu uma fratura de tíbia (ruptura do osso da canela)", disse o órgão.

A Prefeitura de Peruíbe confirma que a criança foi atendida na UPA de Peruíbe na quinta-feira passada, quando foram identificadas as fraturas.

"A UPA de Peruíbe é de Porte 1 e não tem obrigatoriedade de manter ortopedista de plantão, embora o município disponibilize o especialista em mais de 70% do tempo. Nesses casos, a orientação é internar o paciente e solicitar vaga pelo sistema estadual de transferência", disse o município.

Ainda conforme a gestão municipal, a mãe optou por conduzir a criança meios próprios. "No dia 30, retornou ao UPA já com imobilização, recebeu acompanhamento pediátrico e posteriormente ortopédico, e segue em acompanhamento médico no município", disse.