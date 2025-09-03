Modelos climáticos projetam La Niña fraca e de curta duração

Os modelos climáticos estão mostrando uma possível La Niña fraca e de curta duração, com efeitos que podem surgir entre o fim da primavera e o verão, conforme explica Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

Desde março deste ano, o fenômeno El Niño está em uma fase neutra, com as temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial se mantendo próximas da média, indicando um período de condições climáticas neutras. Mas isso deve mudar.

Os últimos dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM) sugerem que a La Niña pode se formar nos próximos meses, indicando uma mudança no padrão climático atual.