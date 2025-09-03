'Perseguidos, mas não abandonados', diz Michelle Bolsonaro em dia de julgamento

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou na manhã desta quarta-feira, 3, em rede social a letra de um louvor evangélico, acompanhada da citação de um versículo bíblico. A publicação ocorreu após a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestar no segundo dia do julgamento sobre a trama golpista.

"Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos", diz trecho da música compartilhada pela ex-primeira-dama no Instagram.

Michelle citou o versículo bíblico de romanos 10:17, que ressalta o fortalecimento da fé por meio da palavra de Deus. "A fé vem pelo ouvir, e ouvir, pela palavra de Deus", escreveu.