PGR traz apenas uma fala como prova de que Heleno dificultou transição governo, diz advogado

O advogado Matheus Mayer Milanez, que representa a defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, disse que a Procuradoria-Geral da República (PGR) usou uma "fala isolada" para justificar que ele dificultou o processo de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula.

"Qual prova o Ministério Público traz que Heleno dificultou, impossibilitou ou não deixou a transição acontecer? Uma fala isolada dele: 'É, procedi com a transição'. Isso é prova de resistência? Ou é prova de que foi transparente, de que abriram as portas do GSI assim que houve a resolução do governo?", questionou.

Milanez levantou uma série de dúvidas sobre a participação de Heleno nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023. Questionou quais são os elementos que levam a acreditar que o ex-ministro do GSI teve envolvimento na trama golpista.