Psiquiatras lançam cartilha para ensinar influenciadores a falar sobre saúde mental e suicídio

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) lançou, nesta terça-feira, 2, uma cartilha voltada a influenciadores e criadores de conteúdo, com orientações sobre como abordar temas relacionados à saúde mental, como prevenção do suicídio e de doenças psiquiátricas. O material pode ser baixado de forma gratuita.

"Estamos entre os países que mais consomem redes sociais no mundo e os influenciadores têm o poder de alcançar milhões de pessoas. Quando compartilham seus diagnósticos e tratamentos com doenças mentais, eles podem inspirar outras pessoas a buscarem ajuda", destaca Antônio Geraldo, presidente da ABP e coordenador nacional da Campanha Setembro Amarelo. "Mas a prevenção de doenças mentais e do suicídio é um tema que deve ser tratado com responsabilidade. Informações erradas podem gerar danos irreversíveis", alerta o médico.

Segundo a cartilha, devem ser evitadas condutas como romantizar o sofrimento, detalhar histórias ou métodos de suicídio e oferecer ajuda direta como se fosse um profissional de saúde. Os médicos também destacam a importância de não estimular o uso do álcool ou drogas como forma de alívio, não divulgar testes de autodiagnóstico nem compartilhar conteúdos sensacionalistas e sugestão de tratamentos sem comprovação.