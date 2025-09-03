PSIU: Justiça suspende fim do limite de barulho para shows e grandes eventos em SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) avaliou como inconstitucional e suspendeu nesta quarta-feira, 3, a retirada do limite de barulho para shows e grandes eventos na capital paulista. Essa mudança foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) em dezembro, por meio de uma polêmica alteração na Lei de Zoneamento.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) foi movida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A alteração na legislação municipal colocava eventos de grande porte entre as exceções que não podem ser penalizadas pelo Programa Silêncio Urbano (PSIU). À época, a gestão Nunes afirmou que a mudança seria objeto de uma futura regulamentação.

A mudança na lei foi criticada por associações de moradores, parte dos especialistas e organizações sociais, por mudar a legislação paulistana de poluição sonora. A alteração foi inserida em um projeto de expansão de um polêmico aterro em São Mateus, na zona leste, o que gerou também avaliações de que seria um "jabuti", por não ter uma relação direta com o tema principal da proposta.