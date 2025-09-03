Se julgamento for jurídico, não há por que condenar Bolsonaro, diz advogado do ex-presidente

O advogado Paulo Cunha Bueno, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse, na saída da sessão de análise do processo do núcleo central da trama golpista, que "se o julgamento for estritamente jurídico, não há porque condenar" o ex-presidente.

"A acusação é narrativa fantasiosa. Esperamos que o pavimento político tenha se limitado à acusação, mas nunca ao julgamento", disse Cunha Bueno.

O advogado disse que o ex-presidente "jamais teve qualquer intuito golpista", contrariando o que a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, alegou em sua sustentação oral, de que coube ao general demover o ex-presidente de ideias golpistas.