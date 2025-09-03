Segundo dia do julgamento de Bolsonaro tem declaração de amor à sogra e piadas de Dino

Engana-se, porém, quem pensa que a argumentação do advogado era para tratar da operação Punhal Verde e Amarelo, como ficou conhecido o plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e Moraes. O documento foi impresso nas dependências do Palácio do Planalto, após as eleições de 2022.

Não tinha nada de Punhal Verde e Amarelo naquele discurso. As menções feitas por Farias à sogra, que lhe renderam piadas nas redes sociais, eram para criticar a peça de acusação contra o ex-ministro da Defesa. "É um salto triplo carpado o que o Ministério Público faz", resumiu. "O papel aceita tudo".

Farias descreveu Paulo Sérgio como um ministro com "espírito pacificador", que havia sido isolado no governo por não concordar com a ruptura da democracia. "O general Paulo Sérgio não é um golpista", asseverou. Disse, ainda, que o ex-titular da Defesa chegou a ser chamado por colegas de "frouxo" e também de "melancia", termo usado na caserna para hostilizar militares considerados verdes por fora e vermelhos por dentro.

O advogado afirmou, ainda, que Paulo Sérgio tentou demover Bolsonaro de praticar atos sugeridos por "grupos radicais". A ministra Cármen Lúcia perguntou: "Mas demovê-lo do quê?". Farias admitiu, então, com todas as letras, que o ex-presidente discutia um plano de golpe.

Até mesmo a obra "Alice Através do Espelho", de Lewis Carrol, foi citada pelo advogado, após menções a Belchior, Gonçalves Dias, Fernando Pessoa e Van Gogh. "Eu lembro daquela famosa passagem do diálogo entre a Alice e o Humpty Dumpty: 'Quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente aquilo que eu quero que ela signifique: nem mais, nem menos'", observou.

À certa altura, o celular de Farias tocou. Quando ele já encerrava sua sustentação oral, Dino o interrompeu. "Não esqueça de atender o telefone. Era sua sogra", avisou. Foi uma gargalhada geral.