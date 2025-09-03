Uso de milho para etanol nos EUA diminui 6% em julho, para 11,58 milhões de t

São Paulo, 3 - O uso de milho para produção de etanol nos Estados Unidos totalizou 456 milhões de bushels (11,58 milhões de toneladas) em julho, informou na terça-feira, 2, o Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa aumento de 2% ante junho mas queda de 6% em relação a julho de 2024. O consumo total de milho no país para álcoois e outros fins foi de 506 milhões de bushels (12,85 milhões de toneladas) em julho, aumento de 2% em relação a junho mas queda de 6% ante julho do ano passado. Do total, 92,2% foram destinados para a produção de álcoois e 7,8%, para outros fins.