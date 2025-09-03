Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 36,5%, afirma Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 2 e 3 de setembro. O volume total caiu de 36,7% (714,13 hectômetros cúbicos) para 36,5% (709,43 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em três de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 8,6% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 34,2% para 33,9%, com uma diminuição em hm3 de 335,48 para 333,22. O Alto Tietê reduziu de 29,1% para 28,9%, com a capacidade passando de 163,09 hm3 para 162,06 hm3.