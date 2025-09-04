Auditores fiscais apreendem cerca de 2,4 t de café irregular no RJ

São Paulo, 4 - Auditores fiscais federais agropecuários apreenderam 2.420 quilos de café irregular em indústrias de café torrado e moído na região de Campos dos Goytacazes (RJ) entre os dias 27 e 29 de agosto. A ação reuniu fiscais do Rio de Janeiro, Distrito Federal e Mato Grosso com o objetivo de identificar e coibir práticas irregulares no processamento do produto. As inspeções constataram o uso de grãos de baixa qualidade, como mofados e ardidos, além da presença de impurezas, incluindo cascas e paus de café. Durante a fiscalização, 1.350 quilos de café impróprio ao consumo humano foram apreendidos para análises laboratoriais e destinação adequada. Outros 1.070 quilos foram destruídos. Também foram descaracterizadas três bobinas de rótulos irregulares de diferentes marcas."Esse tipo de fiscalização é fundamental para assegurar a concorrência leal no setor, garantindo que todos os produtores cumpram as mesmas normas e padrões de qualidade", destacou o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), Janus Pablo Macedo, em nota. As empresas envolvidas foram intimadas a adequarem suas estruturas físicas, processos de higiene e controle de qualidade, e a implantarem procedimentos formais de classificação e rastreabilidade de matérias-primas em 90 dias.