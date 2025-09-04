Calorão aumenta em São Paulo; no Rio Grande do Sul, há risco de temporal

A cidade de São Paulo registra mais um dia de temperaturas elevadas nesta quinta-feira, 4, quando a máxima esperada é de 29ºC. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), não há previsão de chuva. Em contrapartida, o Rio Grande do Sul está em alerta para o risco de fortes temporais e queda de temperatura.

A cidade de São Paulo amanheceu ensolarada. A expectativa é de mais um dia com predomínio de sol e calor. "Atenção com os baixos índices de umidade em torno a um pouco abaixo dos 30%. Não há previsão de chuva", alerta o CGE.

Na sexta-feira, 5, o dia deve começar com sol e temperatura em elevação. "No decorrer da tarde, os ventos passam a soprar do mar para o continente, o que vai provocar aumento de nuvens e queda da temperatura", acrescenta o órgão municipal. À noite, o céu permanecerá encoberto e há risco de garoa. Essa condição já sinaliza para a queda dos termômetros no fim de semana.