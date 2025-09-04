Carlo Acutis: Vaticano pendura imagem do beato millennial na Basílica de São Pedro

Ele foi beatificado em 2020 após a Igreja reconhecer que ele teria intermediado um milagre de cura de uma criança brasileira, de Mato Grosso do Sul (leia mais abaixo).

O candidato a santo nasceu em 3 de maio de 1991 - os nascidos entre o início dos anos 1980 e meados dos anos 1990 são os considerados como da geração millennial - e era amante da internet e da fé católica. Ele morreu em 2006 de leucemia.

Em seus apenas 15 anos de vida, Acutis criou sites religiosos e colaborou para a documentação e disseminação de milagres e conteúdos católicos online. Daí o apelido de "influencer de Deus" e "padroeiro da internet".

Ele se tornou extremamente popular, especialmente entre os jovens católicos que se aglomeram em seu túmulo em Assis, na Itália. Embora gostasse de passatempos comuns para sua idade - caminhadas, videogames e brincadeiras com os amigos - ele também dava aulas de catecismo em uma paróquia local e ajudava os sem-teto.

O jovem usou seus conhecimentos de informática para criar uma exposição online sobre mais de 100 milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja ao longo de muitos séculos.

Dois milagres reconhecidos pela Igreja