Como quadrilha alvo de operação produzia e enviava 'cogumelo mágico' para todo o Brasil

A investigação permitiu estimar em R$ 26 milhões o valor total do faturamento gerado pela rede criminosa de distribuição de cogumelos alucinógenos entre 2024 e 2025. Conforme a apuração, foram identificadas tabelas de preços que variavam de R$ 84,99, por três gramas, a R$ 9,2 mil, por um quilograma da substância.

Como teve início a operação policial

A investigação revelou que uma organização criminosa operava no Distrito Federal, no Paraná e em Santa Catarina, produzindo e distribuindo psilocibina em grande escala para consumidores e traficantes de diversos Estados do Brasil. Conforme a PCDF, ela teve início, ao longo de alguns anos, a partir do monitoramento de redes sociais e websites que anunciavam a venda dos entorpecentes. Páginas no Instagram eram utilizadas para atrair interessados, que eram direcionados para sites e grupos de aplicativos de mensagens, onde ocorriam as negociações. Procurada, a Meta, dona do Instagram, disse que a empresa não irá comentar o assunto.

"No começo deste ano, nós tivemos novas informações a partir do monitoramento na rede social Instagram. A partir desse monitoramento, chegamos a um grupo de Brasília que estava produzindo psilocibina, que são os cogumelos alucinógenos. Divulgavam essa venda tanto nas redes sociais quanto em websites. Das redes sociais, eles captavam clientes que eram remetidos para os websites, que tinham o sistema de venda eletrônico", disse o delegado Waldek Cavalcante.

Segundo Cavalcante, aprofundando a investigação a polícia também chegou a produtores de outros Estados, do Paraná e de Santa Catarina, que antes estavam produzindo em São Paulo. Essa distribuição era feita para todo o País. "Na plataforma, o cliente podia escolher, de maneira organizada, uma diversidade de cogumelos alucinógenos diferenciados por espécie, forma de preparo e potência", disse ainda a polícia. O sistema facilitava transações ao aceitar diversos métodos de pagamento, como transferências, cartão de crédito e PIX, visando simplificar o processo e tornar o rastreamento mais difícil.

Penas podem chegar a 53 anos de prisão para os líderes do grupo