CPI do INSS aprova requerimentos que miram sindicato de irmão de Lula

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou em sessão nesta manhã requerimentos que miram entidade que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico e irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Um deles, de autoria da deputada Adriana Ventura (Novo-SP), requer informações sobre pessoas que, mediante procuração, adquiriram poderes para atuar em nome do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi) entre 2015 e 2023 — é a entidade da qual faz parte Frei Chico.
Integrantes da CPI dizem que esse requerimento pode servir para encontrar digitais do irmão de Lula no esquema fraudulento de descontos associativos de aposentados.
O outro requerimento, também de autoria de Ventura, pede ao INSS a identificação dos números de contas bancárias informadas pelo Sindnapi para o recebimento de recursos do Fundo do Regime Geral da Previdência Social entre 2015 e 2025.
"Há fortes indícios de que, assim como em outras entidades sindicais do mesmo setor, o Sindnapi tenha utilizado acordos de cooperação técnica e convênios com o INSS para operacionalizar filiações em massa e arrecadar valores diretamente das aposentadorias, sem consentimento informado de grande parte dos filiados", justifica a deputada.
O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), disse à Coluna do Estadão que, se encontrada alguma menção a Frei Chico em alguma investigação, ele será chamado para depor.
Se o nome dele [irmão de Lula] for citado em alguma investigação, em alguma quebra de sigilo, pode ter certeza que vamos chamar.
Senador Carlos Viana
A CPI do INSS também aprovou requerimentos para descobrir movimentações de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado pela Polícia Federal (PF) como um dos principais agentes que faziam o esquema funcionar.
A comissão aprovou o pedido de informação à PF sobre viagens internacionais nos últimos cinco anos, carros apreendidos, entrada e saída do Brasil, entrada e saída entre 2019 e 2025 no Senado Federal e na Câmara dos Deputados do "Careca do INSS".
Também à Coluna do Estadão, Viana disse que precisou acionar a Polícia Legislativa do Congresso Nacional para localizar o "Careca do INSS", que, até o momento, não respondeu aos contatos do colegiado - nem ele mesmo nem a defesa.
A comissão também aprovou pedidos de informações ao INSS, à Controladoria-Geral da União (CGU), à Advocacia-Geral da União (AGU), Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar fraudes e irregularidades.
Na manhã desta quinta-feira, a CPI também ouve Eliane Viegas Mota, diretora de auditoria de previdência e benefícios da CGU.
