Eduardo Bolsonaro: redução de tarifas só vai se resolver após aprovação de anistia em Brasília

Eduardo Bolsonaro disse que foi convidado para participar de uma conversa com empresários sobre os impactos comerciais e estratégias para aprofundar a parceria econômica entre os EUA e o Brasil. Mas ele não participará do evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), no âmbito da comitiva da iniciativa privada, que veio a Washington para tentar rever o tarifaço do presidente Donald Trump contra o Brasil.

O parlamentar está se encontrando com empresários em paralelo.

"Um dos principais recados que certamente vamos conversar com os empresários brasileiros, é reforçar aquilo que foi dito pelo Christopher Landau, o "02" do Marco Rubio, que a pressão a ser feita é em Brasília e que sendo aprovada uma anistia ", disse Bolsonaro.

Ele afirmou ainda que não é uma "anistia para inglês nem para americano ver". "É uma anistia de verdade, aí você coloca o Brasil em uma boa posição para negociar essa questão das tarifas", concluiu.

Resposta da Casa Branca ao julgamento

O deputado acredita que haverá alguma resposta do governo do presidente Donald Trump ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve início nesta semana no STF e será retomado na semana que vem.