Empresário que matou gari em BH enviou mensagens à esposa delegada orientando troca de arma

Segundo a investigação, as mensagens foram enviadas quando o acusado estava em vias de ser levado para a delegacia da Polícia Civil. Os conteúdos foram apagados, mas a perícia recuperou. O empresário usou a arma da esposa delegada, uma pistola 380, quando cometeu o crime. A arma foi apreendida pela polícia.

A investigação aponta que, já ciente de sua condução à delegacia de polícia, René mandou mensagem para a delegada Ana Paula Lamêgo Balbino, sua esposa, orientando a não entregar à polícia sua pistola Glock 380 e entregar apenas a 9 milímetros, "no intuito de ludibriar as forças policiais". Conforme o apurado, ela não manifestou concordância com o pedido do marido.

A investigação diz ainda que, "por fim, e provavelmente já ciente de sua prisão, Renê manda mensagens para Ana Paula dizendo que não teria feito nada sendo a última vez que ele usou o Smartphone." Na transcrição, é o momento em que ele diz que "estava no lugar errado, na hora errada". Segundo o inquérito, as mensagens enviadas por ele ficaram sem resposta.

Antes de ser preso, Renê pediu ajuda a um ex-integrante do comando da PM mineira, à qual chegou a pedir que conversasse com o tenente que estava ao seu lado. "Estou cercado por PMs. Poderia me ajudar? Estão dizendo que matei um gari", diz. Em seguida informa que estão no estacionamento da academia. "Pode falar com o tenente? Está ao meu lado." Na sequência ele informa que o tenente não iria falar com a pessoa.

Depois que já estava preso, Renê escreveu uma carta de dentro da prisão afirmando que a morte do gari tinha sido um "acidente". O empresário atirou no serviçal quando foi defender um colega que dirigia um caminhão de coleta de lixo e fechava parcialmente a rua onde René pretendia passar com seu carro.

Houve uma discussão e ele sacou a pistola e disparou atingindo o gari. O homem chegou a ser socorrido pela Polícia Militar, mas não resistiu. O empresário foi preso em uma academia. No dia 29 de agosto último, Renê foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por ilegal de arma e ameaça.