Exportação de açúcar em agosto recua 4,5% em volume e 16,1% em receita

São Paulo, 4 - O Brasil exportou 3,744 milhões de toneladas de açúcares e melaços em agosto, queda de 4,5% ante igual mês de 2024, quando os embarques somaram 3,921 milhões de toneladas. A receita com as exportações recuou 16,1% na comparação anual, passando de US$ 1,790 bilhão para US$ 1,501 bilhão. O preço médio por tonelada caiu 12,2%, de US$ 456,60 para US$ 401,00.Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O levantamento considera 21 dias úteis, ante os 22 dias úteis de agosto de 2024.Com os dados de agosto somados aos números consolidados do Agrostat - sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro -, o País já exportou 20,196 milhões de toneladas de açúcar em 2025. O volume representa queda de 17,3% em relação ao acumulado dos oito primeiros meses de 2024, quando foram embarcadas 24,414 milhões de toneladas. A receita nesse período também caiu, com retração de 26,6%, de US$ 12,076 bilhões para US$ 8,862 bilhões.