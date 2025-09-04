Gleisi diz que anistia vai ser 'vexame internacional' se acontecer

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira, 4, que a aprovação da anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado seria um "vexame internacional". Segundo ela, o perdão aos envolvidos na trama golpista é um "presente" que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quer dar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Isso vai ser um vexame internacional se acontecer, porque nós estamos dando uma demonstração de defesa da democracia no mundo com esse processo, mas também com a postura que nós estamos tendo em relação às pressões externas. O Congresso não pode compactuar com isso e ser um agente do desrespeito ao Supremo Tribunal Federal", afirmou Gleisi em entrevista à TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte.

Em entrevista ao veículo potiguar, Gleisi comentou ainda sobre o desembarque do União Brasil e do PP do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, não haverá problemas com integrantes dos partidos que permanecerem no Executivo desde que eles expressem apoio à gestão petista.