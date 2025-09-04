Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro

O governo federal divulgou nesta quarta-feira, 3, um vídeo que estimula a população a vestir a camisa amarela da seleção brasileira durante as celebrações do 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil.

Na peça de divulgação, a camisa "ganha vida" e comemora ter sido retirada da gaveta. "Voltei, Brasil. Que saudade, meu povo!", diz uma animação da blusa, que nos últimos anos ficou marcada como símbolo em manifestações bolsonaristas. A "amarelinha" se apresenta como "meio amarrotada" e com "cheiro de guardado".

Em outro trecho, a peça menciona a aproximação do 7 de Setembro: "Não tem jogo, mas tem Brasil em campo. E eu já sou a roupa de ir, né?". "Todo dia é dia de exaltar o Brasilzão e exaltar a nossa soberania."