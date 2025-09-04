Rodovias de SP têm 39 novos radares; veja os locais

Desde a 0h da terça-feira, dia 2, 39 novos radares de fiscalização eletrônica estão operando nas rodovias do Estado de São Paulo. Eles foram instalados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Ao todo, 151 radares estão em operação nas rodovias paulistas.

Os radares foram instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido A instalação dos novos aparelhos tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas. "A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero", afirmou Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de animais.