Sobe a 612 número de mortes de animais supostamente por causa da vacina Excell

Brasília, 4 - O Ministério da Agricultura informou que subiu para 612 o número de mortes de animais investigados com possível relação ao uso da vacina contra clostridiose, denominada Excell 10 de lotes de 016/2024 e 018/2024. Na sexta-feira, 29, eram 308 animais. O imunizante é produzido pelo laboratório Dechra Brasil Produtos Veterinários Ltda, para o combate de clostridiose. Em nota, o ministério informou que 612 óbitos suspeitos estão em análise, envolvendo caprinos, ovinos e bovinos.O ministério esclareceu que a causa das mortes ainda não foi confirmada. Segundo o ministério, as mortes vêm sendo comunicadas pelos produtores à medida que ocorrem. O ministério foi notificado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (Adapi) em 12 de agosto sobre a ocorrência de reações adversas em animais no Estado. Mas há relatos também em outros Estados, segundo o ministério, todos estão em investigação para verificar possível correlação com o uso da vacina.A previsão é de conclusão da investigação em 60 dias. "O Ministério segue atuando de forma coordenada e integrada com os órgãos estaduais de defesa sanitária para esclarecer os fatos e adotar todas as medidas necessárias à proteção da pecuária nacional", informou a pasta.Após o recebimento das notificações pela defesa agropecuária do Piauí, o ministério determinou a apreensão de todos os lotes da Excell 10, bem como a interdição da fabricação do produto e a realização de auditoria na empresa fabricante, incluindo a coleta de amostras para análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. De acordo com a pasta, a empresa iniciou o recolhimento dos lotes 016/2024 e 018/2024 em 20 de agosto. "A vacinação contra a clostridiose continua sendo considerada uma estratégia eficaz no combate à doença, altamente letal, e que o consumo de produtos de origem caprina, ovina e bovina, provenientes de animais saudáveis e inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial, é seguro", concluiu a pasta, na nota.A clostridiose, doença para a qual a vacina é aplicada, é uma doença fatal causada por toxinas de bactérias do gênero Clostridium spp., apresentando sintomas como inchaço muscular, manqueira, incoordenação motora e, em casos graves, rigidez muscular, tremores, trismo, opistótono (arqueamento do corpo com cabeça para trás) e convulsões, segundo o ministério.