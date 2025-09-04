Volume armazenado em mananciais da RMSP recua para 36,2%, mostra Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 3 e 4 de setembro. O volume total caiu de 36,5% (709,43 hectômetros cúbicos) para 36,2% (704,38 hm³), refletindo uma redução de 0,3 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 4 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 8,5% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 33,9% para 33,7%, com uma diminuição em hm³ de 333,22 para 330,82. O Alto Tietê reduziu de 28,9% para 28,8%, com a capacidade passando de 162,06 hm³ para 161,10 hm³.