Câmara começa a ouvir na próxima semana testemunhas em processo de cassação de Carla Zambelli

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados vai começar a ouvir na semana que vem as testemunhas listadas no processo de cassação da parlamentar Carla Zambelli (PL-SP). Na quarta-feira, 10, estão marcados os depoimentos de Walter Delgatti Neto, o "hacker de Araraquara", às 10h, e de Michel Spiero, assistente técnico da defesa da deputada, às 14h.

Entre as testemunhas que foram apontadas pelos advogados da parlamentar estão o perito judicial Eduardo Tagliaferro e o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. O objetivo é reforçar a tese de que Zambelli sofre uma perseguição política.

Tagliaferro é um ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que acusou o ministro de adulterar documentos para justificar ações da Polícia Federal (PF). Já Oswaldo Eustáquio é suspeito de ter colaborado e planejado a tentativa de golpe de Estado. Os dois estão fora do Brasil e têm pedidos de extradição apresentados pelo Supremo.